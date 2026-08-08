बीना रिफाइनरी से चोरी हो गया डंपर, 900 कि.मी दूर राजस्थान से फिल्मी स्टाइल में पकड़ाया

5 अगस्त की रात सिणधरी से भंवराराम पिता बाबूराम ढाका (22) निवासी चंपाबेरी निवासी पचपदरा बालोतरा राजस्थान को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उसने अपने भाई विकास उर्फ हेमाराम ढाका (24) व साथी सरूपाराम पिता लिकमाराम मायला (20) के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। आरोपियों ने बताया कि चोरी के बाद डंपर को राजस्थान ले गए थे और वहां से महाराष्ट्र के कोल्हापुर भागने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों से 12 लाख कीमत का डंपर जब्त कर आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया।