लोगों ने कहा तीन दशकों से रह रहे हैं सौ परिवार, नपा को दे रहे हैं टैक्स, इसके बाद भी दिए जा रहे मकान खाली करने के नोटिस

बीना. गनेश वार्ड में दाराशाह बंगला की भूमि पर तीन दशक से करीब सौ परिवार रह रहे हैं, लेकिन अब जमीन खाली करने के लिए कहा जा रहा है। यदि ऐसा होता है, तो वह बेघर हो जाएंगे। रहवासियों ने पूर्व जनपद अध्यक्ष इंदर ङ्क्षसह के नेतृत्व में सोमवार को गांधी चौराहे पर एकत्रित होकर तहसील तक पैदल रैली निकाली और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि करीब तीन दशक से उस जगह पर रह रहे हैं और उनके आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशनकार्ड, बिजली कनेक्शन हैं। साथ ही नगर पालिका में टैक्स जमा करते हैं। इतने वर्षों में कभी नोटिस नहीं आया और न ही निर्माण कार्य रोकने कोई आया है। भूमि के पूर्व मालिक ने रहवासीयों से राशि लेकर बसाया था और कहा था कि प्रकरण समाप्त होने पर रजिस्ट्री कर दी जाएगी, लेकिन इस दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। इसके बाद 29 जुलाई 26 को कब्जा दिलाने के लिए तहसीलदार आदि मौके पर गए थे, जहां पर परवेज पिस्टन के साथ सभी रहवासियों की चर्चा हुई, जिसमें प्लाट खरीदने एवं बेचने को तैयार हो गए थे और पंचनामा बनाकर सभी पक्षों के हस्ताक्षर कराए थे। परवेज पिस्टन ने रजिस्ट्री करने के लिए समय मांगा है और रहवासी अपने मकान के प्लाट की रजिस्ट्री कराने तैयार है। विक्रय पत्र कराने के लिए 45 दिन की पेशी लगाई गई है। इसके बाद तहसीलदार द्वारा 30 जुलाई को मकानों के तोडऩे और कब्जा हटाने का नोटिस जारी कर दिया गया है। रहवासियों ने इस प्रकार की कार्रवाई न करने की मांग की है।