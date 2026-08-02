अठारह माह में बदल जाएगी बीना स्टेशन की तस्वीर, यार्ड रिमॉडलिंग से बढ़ेगी ट्रेनों की स्पीड और सुरक्षा

बीना. पश्चिम मध्यम रेलवे जीएम दिलीप कुमार सिंह ने शनिवार को बीना रेलवे स्टेशन पर मंडल के अधिकारियों के साथ बैठक कर स्टेशन निर्माण और यार्ड रिमॉडलिंग कार्य को लेकर चर्चा की। करीब एक घंटे तक बैठक चली।

उन्होंने बताया कि यार्ड रिमॉडलिंग और स्टेशन निर्माण का कार्य साथ-साथ होना है। स्टेशन निर्माण का कार्य इसी माह से शुरू होगा और अठारह माह में इसे पूरा करने का लक्ष्य है। यार्ड रिमॉडलिंग में झांसी से आने वाली तीसरी लाइन को जोड़ा जाएगा और कई सुविधाएं पैसेंजर व मालगाड़ी ट्रेनों के लिए उपलब्ध कराईं जाएंगी। वर्तमान में यार्ड में आते समय ट्रेनों की गति धीमी हो जाती है, जो बढ़ जाएगी। उन्होंने बताया कि रिमॉडलिंग का कार्य दो जोन की बीच होना है, जिसमें एनसीआर और डब्ल्यूसीआर शामिल हैं। इस कार्य के लिए रेलवे बोर्ड को प्रपोजल भेजा गया है, जैसे ही स्वीकृति मिलेगी काम शुरू कर दिया जाएगा। बैठक में भोपाल डीआरएम पंकज त्यागी सहित मंडल के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।