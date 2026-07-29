नगर पालिका की बैठक बनी अखाड़ा: सफाई, भ्रष्टाचार और प्रतिमा विवाद पर हुआ हंगामा

बीना. नगर पालिका परिषद की साधारण बैठक विकास से ज्यादा हंगामे और आरोप-प्रत्यारोप की भेंट चढ़ गई। प्रस्ताव में शामिल 23 बिन्दुओं पर चर्चा के लिए सामान्य सभा की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन सफाई व्यवस्था, निर्माण कार्यों में कथित भ्रष्टाचार, प्रतिमा स्थापना, आवारा मवेशियों और जलकर वृद्धि जैसे मुद्दों पर पार्षदों ने अधिकारियों को कठघरे में खड़ा कर दिया। कई मुद्दों पर तीखी नोकझोंक भी हुई।

बैठक का सबसे ज्यादा विवाद डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा स्थापना को लेकर सामने आया। भाजपा और कांग्रेस पार्षदों के बीच तीखी बहस हुई। नेता प्रतिपक्ष प्रशांत राय ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा की अनदेखी का आरोप लगाते हुए विरोध जताया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनकी बात के दौरान माइक बंद कर दिया गया और उन्हें बोलने से रोका गया। लंबे विवाद के बाद परिषद ने मोतीचूर नदी के पास स्थित पार्क में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा लगाने पर सहमति दी, जबकि सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापना के लिए जिला कलेक्टर को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया। बैठक में पार्षद जितेन्द्र बोहरे, विवेक पोरिया, आतीक खान, प्रकाश बजाज, गौरीशंकर राय, अजय ठाकुर, एल्डरमेन रमेश जढिय़ा, राकेश बिलगैयां, पवन गुलाटी, संतोष कुशवाहा, पार्षद मीना चौबे, प्रतिमा ठाकुर, राजकुमारी ठाकुर, अनुराधा यादव, मधुलिया यादव, रश्मि कुशवाहा आदि उपस्थित थे।