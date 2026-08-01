सीने में दर्द से तड़पते मरीज की मौत, डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप

बीना. सिविल अस्पताल में एक युवक की मौत के बाद इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। उनका कहना है कि मरीज को लगातार सीने में दर्द की शिकायत थी, लेकिन समय रहते न तो उचित उपचार किया गया और न ही किसी बड़े अस्पताल के लिए रेफर किया गया। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि मौत के बाद भी डॉक्टर ने दवाएं लिख दीं। मामले के तूल पकडऩे पर प्रशासन और पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा।

जानकारी के अनुसार कटरा मंदिर के पास रहने वाले बबलू पिता लक्ष्मण कुशवाहा (35) मूल निवासी ग्राम खजरा हरचंद को गुरुवार शाम करीब 7.30 बजे अचानक सीने में तेज दर्द उठा। परिजन उन्हें तत्काल सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार कर दवाएं दीं और ईसीजी कराने की सलाह देकर घर भेज दिया। परिजनों के अनुसार रातभर तबीयत में कोई खास सुधार नहीं हुआ। शुक्रवार सुबह करीब पांच बजे दर्द दोबारा तेज होने पर वह मरीज को फिर अस्पताल लेकर पहुंचे। इस दौरान ड्यूटी बदल चुकी थी। परिजनों का आरोप है कि दूसरे डॉक्टर ने केवल इंजेक्शन लगाकर उन्हें फिर घर भेज दिया और रेफर करने की जरूरत नहीं समझी। कुछ ही देर बाद मरीज की हालत और बिगड़ गई। सुबह करीब सात बजे परिजन तीसरी बार उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां जांच के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई का आरोप है कि यदि पहली या दूसरी बार ही गंभीरता को देखते हुए उचित इलाज किया जाता अथवा समय पर रेफर कर दिया जाता तो जान बच सकती थी।