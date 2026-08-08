धर्म परिवर्तन के शक में खुरई के कॉन्वेंट स्कूल में बवाल, हिंदू संगठनों ने जमकर किया हंगामा

Sagar News :मध्य प्रदेश के सागर जिले के खुरई शहर के अंतर्गत आने वाले बीना रोड पर स्थित होली फैमिली कॉन्वेंट स्कूल में शुक्रवार शाम धर्म परिवर्तन की आशंका को लेकर जमकर हंगामा हुआ। सूचना मिलते ही विश्व हिन्दू परिषद समेत विभिन्न हिन्दू संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और परिसर में प्रवेश की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। बढ़ते विवाद के बीच खुरई, बीना, खिमलासा समेत आसपास के थानों से पुलिस बल बुलाना पड़ा। मिली जानकारी के अनुसार, देर रात तक यहां हिंदू संगठनों का प्रदर्शन जारी रहा और पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने में जुटी रही।