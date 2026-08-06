बांग्लादेशियों का नया रूट, अब असम के रास्ते कर रहे घुसपैठ, ग्वालियर से 13 पकड़ाए

इस दौरान पुलिस और खुफिया एजेंसियां जांच कर रही हैं कि, इन लोगों का देश में किसी आपराधिक गतिविधि से तो कोई संबंध तो नहीं है। जांच के बाद उन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। एटीएस की पूछताछ में पकड़े गए लोगों ने बताया कि, भारत-बांग्लादेश सीमा पर कई एजेंट पैसे लेकर सीमा पार कराते हैं। उनका कहना है कि, सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों की सख्ती के कारण पारंपरिक रास्तों पर निगरानी बढ़ गई है। ऐसे में दलाल अब असम के रास्ते बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश करा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि, इस मार्ग से बड़ी संख्या में लोग भारत में प्रवेश कर रहे हैं।