Gwalior News: रेलवे स्टेशन से लापता डेढ़ साल की बच्ची 24 घंटे में सकुशल मिली, लिव-इन कपल गिरफ्तार

जीआरपी ने पुलिस के साथ मिलकर बच्ची की तलाश तेज की। जब पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो बच्ची के साथ एक महिला व पुरुष स्कूटी से गांधीनगर इलाके में जाते नजर आए। इसके बाद पुलिस ने प्रहलाद होटल, गिरनार होटल, बारात घर समेत आसपास के क्षेत्रों के CCTV कैमरों की जांच की तो पता चला कि बच्ची को ले जाते दिख रहा व्यक्ति संजय राय है जो कि गांधीनगर स्थित पीर बाबा की दरगाह के पास स्थित अपार्टमेंट में रहता है। पुलिस व जीआरपी ने अपार्टमेंट में दबिश दी और आरोपियों के चंगुल से बच्ची को सकुशल छुड़ाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। बच्ची को उसके परिजनों को सौंप दिया गया है।