4 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

ग्वालियर

Gwalior News: पीएम आवास योजना की तीसरी किस्त जारी करने के बदले रिश्वत ले रहा था रोजगार सहायक, EOW ने रंगेहाथों पकड़ा

EOW Caught Gram Rozgar Sahayak: प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी किस्त के 80 हजार रुपये खाते में डलवाने के एवज में मांगी रिश्वत, फरियादी की शिकायत पर EOW ने रोजगार सहायक को रिश्वत लेते पकड़ा।
2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Shailendra Sharma

Aug 04, 2026

dabra

eow caught gram rozgar sahayak sonu sharma taking bribe 5000 rs, रोजगार सहायक सोनू शर्मा रिश्वत लेते पकड़ाया (source-patrika)

Gwalior EOW Caught Gram Rozgar Sahayak: मध्य प्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त या EOW रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों को रिश्वत (Bribe) लेते हुए रंगेहाथों पकड़ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला ग्वालियर जिले के डबरा का है जहां एक रोजगार सहायक को EOW की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ा है।

पीएम आवास की तीसरी किस्त के एवज में मांगी रिश्वत

ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ) पुलिस ने मंगलवार को डबरा तहसील के सागरपुरा बाबूपुर गांव में पदस्थ ग्राम रोजगार सहायक सोनू शर्मा को 5 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। ग्राम रोजगार सहायक सोनू शर्मा गांव के रहने वाले अजय कुशवाह से प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी किश्त की राशि के एवज में पांच हजार रुपए की रिश्वत की मांग कर रहा था। जिसकी शिकायत फरियादी अजय कुशवाह ने 31 जुलाई को EOW ग्वालियर कार्यालय में दर्ज कराई थी।

फरियादी ने EOW में की रोजगार सहायक की शिकायत

अपनी शिकायत में फरियादी अजय कुशवाह ने बताया कि उसके नाम पर पीएम आवास स्वीकृत हुआ है। योजना के तहत उसे दो किस्तें जारी हो चुकी हैं और तीसरी किस्त के 80 हजार रुपये खाते में डलवाने के एवज में रोजगार सहायक सोनू शर्मा उससे 5 हजार रुपये रिश्वत की मांग कर रहा है। EOW टीम ने शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर मंगलवार (4 अगस्त) को रिश्वतखोर रोजगार सहायक को पकड़ने के लिए जाल बिछाया।

रोजगार सहायक रिश्वत लेते पकड़ाया

मंगलवार को EOW टीम ने फरियादी अजय कुशवाह को रिश्वत के 5 हजार रुपये देने के लिए रिश्वतखोर रोजगार सहायक सोनू शर्मा के पास भेजा। रोजगार सहायक ने रिश्वत देने के लिए फरियादी को पंचायत कार्यालय में बुलाया और यहां पर जैसे ही रिश्वत के रूपये लिए तो EOW की टीम ने उसे रंगेहाथों पकड़ लिया। टीम ने रोजगार सहायक सोनू शर्मा के रासायनिक घोल से हाथ धुलवाए तो पानी का रंग गुलाबी हो गया जिससे रिश्वत लेने की पुष्टि होने पर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। हालांकि मौके पर ही कार्रवाई के बाद रोजगार सहायक सोनू शर्मा को जमानत पर छोड़ दिया गया।

Balaghat News: बिन ब्याही बेटी बनी मां… रात में लोगों ने सुनी बच्चे के रोने की आवाज, नाना ने उठाया बड़ा कदम

ये भी पढ़ें
balaghat news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

04 Aug 2026 08:23 pm

Published on:

04 Aug 2026 08:22 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / Gwalior News: पीएम आवास योजना की तीसरी किस्त जारी करने के बदले रिश्वत ले रहा था रोजगार सहायक, EOW ने रंगेहाथों पकड़ा

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Gwalior news: CNG कारों का बढ़ा क्रेज, जून-जुलाई में 50% से ज्यादा खरीदारों की पहली पसंद

CNG car: बदल रही कार खरीदारों की पसंद (Photo Source - Patrika)
ग्वालियर

Gwalior news: बिजली उपभोक्ताओं को लगेगा तगड़ा झटका, बिल में बढ़ेगा सरचार्ज

Electricity consumers: उपभोक्ताओं पर लगेगा सरचार्ज (Photo Source - Patrika)
ग्वालियर

पेंशन, ग्रेच्युटी और सेवानिवृत्ति लाभों पर एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, राशि रोकने पर दिया सख्त आदेश

MP High Court major ruling on pension gratuity and retirement benefits
ग्वालियर

झाड़ू को बनाया सेवा का साधन, 50 साल से राजेंद्र शर्मा निभा रहे ‘स्वच्छ्ता का व्रत’

Old man sweeping
ग्वालियर

Gwalior News- ‘सॉरी मम्मी, दीदी मैं मर रहा हूं’ 20 साल बड़ी भाभी से प्यार में 22 साल के मोंटी ने दे दी जान

मृतक युवक मोंटी मोरे
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.