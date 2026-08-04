Gwalior News: पीएम आवास योजना की तीसरी किस्त जारी करने के बदले रिश्वत ले रहा था रोजगार सहायक, EOW ने रंगेहाथों पकड़ा

मंगलवार को EOW टीम ने फरियादी अजय कुशवाह को रिश्वत के 5 हजार रुपये देने के लिए रिश्वतखोर रोजगार सहायक सोनू शर्मा के पास भेजा। रोजगार सहायक ने रिश्वत देने के लिए फरियादी को पंचायत कार्यालय में बुलाया और यहां पर जैसे ही रिश्वत के रूपये लिए तो EOW की टीम ने उसे रंगेहाथों पकड़ लिया। टीम ने रोजगार सहायक सोनू शर्मा के रासायनिक घोल से हाथ धुलवाए तो पानी का रंग गुलाबी हो गया जिससे रिश्वत लेने की पुष्टि होने पर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। हालांकि मौके पर ही कार्रवाई के बाद रोजगार सहायक सोनू शर्मा को जमानत पर छोड़ दिया गया।