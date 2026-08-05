घूस दो तभी होगा काम! राजस्व और निगम में रिश्वत का खेल, 19 महीने में 34 घूसखोर पकड़ाए

Gwalior News :मध्य प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में काम के बदले पैसा देने का चलन थम नहीं रहा है। ग्वालियर का राजस्व विभाग और नगर निगम तो काम से ज्यादा अधिकारियों के भ्रष्टाचार के लिए चर्चा में हैं। इन दोनों विभागों के तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों की जांच लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू में चल रही है। दागियों में पूर्व महापौर से लेकर पूर्व कमिश्नर तक शामिल हैं। उसके बाद भी इन महकमों में रिश्वतखोरी का खेल खुलेआम चल रहा है।