Gwalior News : बुखार मलेरिया जैसा पर रिपोर्ट नेगेटिव, बदलते वायरल ने बढ़ाई डॉक्टरों की चिंता

Gwalior News : तेज बुखार, कंपकंपी, शरीर दर्द और कमजोरी… लक्षण पूरे मलेरिया जैसे, लेकिन जांच रिपोर्ट में मलेरिया की पुष्टी नहीं हो रही। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इन दिनों मौसमी बीमारियों का स्वरूप बदलता नजर आ रहा है। जयारोग्य अस्पताल (जेएएच) की मेडिसिन ओपीडी में बड़ी संख्या में ऐसे मरीज पहुंच रहे हैं, जिनमें मलेरिया जैसे लक्षण हैं, लेकिन पैथोलॉजी जांच में संक्रमण की पुष्टि नहीं हो रही। इससे डॉक्टर भी सतर्क हैं और लोगों को स्वयं दवा लेने के बजाय विशेषज्ञ की सलाह लेने की हिदायत दे रहे हैं।