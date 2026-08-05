दतिया भाजपा जिलाध्यक्ष का फर्जी निष्कासन पत्र वायरल करने वाले 3 पकड़ाए, तीनों भाजपाई

Datia News :मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा उपचुनाव में हार का सामना करने के बाद एक तरफ जहां भाजपा हार पर मंथन करने और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी हुई है। इस बीच भोपाल क्राइम ब्रांच ने भाजपा के ही तीन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर दतिया भाजपा के जिला अध्यक्ष के फर्जी निष्कासन पत्र वायरल करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि, उपचुनाव के लिए मतदान से पहले बीते गुरुवार को दतिया में भाजपा जिलाध्यक्ष रघुवीर कुशवाहा के निष्कासन का फर्जी पत्र सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था।