दतिया उपचुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत, भाजपा की पूरी ताकत भी नहीं बचा सकी सीट

कांग्रेस की निर्णायक बढ़त पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने मीडिया से कहा कि मध्यप्रदेश की राजनीति को बदलने का पहल लोगों ने की है, उसे बधाई देता हूं। यह जीत दतिया की जनता की है और हमारी पूरी टीम की मेहनत की जीत है। भाजपा की अकूत प्रशासनिक हटधर्मिता, बीजेपी के अध्यक्ष, 25 मंत्री समेत सारी ताकत भाजपा ने झोंक दी फिर भी कांग्रेस को जनता का साथ मिला। जीतू पटवारी ने कहा कि इतना भ्रष्टाचार, आतंक, रिवेंज की राजनीति को करारा जवाब दिया। दतिया की जनता ने पूरे प्रदेश में बदलाव के संकेत दे दिया।