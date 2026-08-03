कौन हैं वो भाजपा नेता जिन्होंने कांग्रेस की मदद की? नेताओं के दावों से तेज हुईं अटकलें

गौरतलब है कि इससे पहले हुए चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र भारती दतिया से कांग्रेस विधायक चुने गए थे। उन्होंने पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को चुनाव में हराया था। राजेंद्र भारती को सहकारी बैंक में एफडी घोटाले में कोर्ट से सजा हो गई। इसके बाद भारती की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई। इस सीट से राजेंद्र भारती और नरोत्तम मिश्रा की पारंपरिक प्रतिद्वंदिता के चलते यह चुनाव दोनों ही परिवारों में प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। हालांकि भाजपा ने नरोत्तम मिश्रा को टिकट ही नहीं दिया, जबकि वे क्षेत्र में सक्रिय तक हो गए थे। इधर, टिकट नहीं मिलने पर नरोत्तम मिश्रा भरे मंच पर भावुक भी हो गए थे। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी राजेंद्र भारती के परिवार से किसी को टिकट नहीं दिया। कांग्रेस ने दतिया राजघराने के घनश्याम सिंह को टिकट दिया, जो पूर्व में भी विधायक रह चुके हैं।