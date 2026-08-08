मार्जिन टाइम बना यात्रियों की परेशानी, आउटर पर घंटों खड़ी रहती है बिलासपुर-भोपाल एक्सप्रेस

बीना. रेलवे ने बिलासपुर-भोपाल एक्सप्रेस के समय निर्धारण में रखा गया अत्याधिक मार्जिन टाइम अब यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। दमोह से बीना के बीच पहले करीब चार घंटे में सफर पूरा करने वाली ट्रेन अब पांच घंटे ले रही है। सबसे अधिक दिक्कत बीना स्टेशन के पहले आउटर पर लंबे समय तक ट्रेन खड़ी रहने से हो रही है।

रेलवे की समय-सारिणी के कारण 18236 बिलासपुर-भोपाल एक्सप्रेस के यात्रियों को अनावश्यक विलंब का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे ने ट्रेन के संचालन में इतना अधिक मार्जिन टाइम रखा है कि ट्रेन समय से पहले बीना पहुंचने के बावजूद स्टेशन के आउटर पर काफी देर तक खड़ी रहती है। यात्रियों का कहना है कि जिस समय ट्रेन आउटर पर खड़ी रहती है, उतने समय में उसे आगे भोपाल की दिशा में रवाना किया जा सकता है।

खुरई से बीना तक 1 घंटे 22 मिनट का समय

ट्रेन दमोह से सुबह 8.15 बजे रवाना होकर 9.55 बजे सागर पहुंचती है। इसके बाद खुरई 11.28 बजे पहुंचने के बावजूद बीना स्टेशन तक पहुंचने में 1 घंटा 22 मिनट लग जाते हैं और निर्धारित समय दोपहर 12.50 बजे का है। यात्रियों का कहना है कि खुरई से बीना की दूरी इतनी नहीं है कि उसमें इतना अधिक समय लगे। ट्रेन को समय पूरा करने के लिए आउटर पर ही रोका जाता है। यात्रियों का कहना है कि दमोह से बीना के बीच पांच घंटे का समय निर्धारित है, इससे भोपाल जाने वाले यात्रियों का सफर अनावश्यक रूप से लंबा हो गया है।