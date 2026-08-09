लंबी दूरी की ट्रेनों में स्थिति ज्यादा खराब, दिल्ली की ओर जाने वाली अधिकांश ट्रेनों में नोरूम की स्थिति

बीना. 28 अगस्त को रक्षाबंधन है, उसके पहले यात्रियों को घर जाने के लिए जद्दोजहद के बीच यात्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी से ट्रेनों में लंबी वेटिंग है। अभी ट्रेन में जगह नहीं मिल रही है और त्योहार नजदीक आने पर स्थिति ज्यादा खराब हो जाएगी।

दरअसल त्योहार पर घर जाने के लिए राह देख रहे यात्रियों की मुसीबत बढ़ गई है। वर्तमान में किसी तरह लोग यात्रा कर रहे हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत दिल्ली व मुंबई की ओर से आने-जाने वाली ट्रेनों में हो रही है, क्योंकि शहर सहित जिले मे अन्य जगहों के लोग भी बाहर रहकर नौकरी कर रहे हैं। साथ ही इन शहरों में रहकर नौकरी करने वाले लोग भी अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है।