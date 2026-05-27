वंदे भारत एक्सप्रेस पर उज्जैन में पथराव, कई कोचों के कांच फोड़े, मची चीख-पुकार

आधिकारिक जानकारी के अनुसार उज्जैन स्टेशन की ओर से जा रही ट्रेन पर हरिफाटक ब्रिज के नीचे अज्ञात बदमाशों ने अचानक पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। कुछ ही क्षणों में ट्रेन के 4 से 5 कोचों के कांच टूट गए और अंदर बैठे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। घटना के बाद रेलवे सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रेन हरिफाटक पुल के नीचे से गुजर रही थी, तभी अंधेरे का फायदा उठाकर बदमाशों ने लगातार पत्थर फेंके। तेज आवाज के साथ कांच टूटते ही यात्री सहम गए। कई लोग सीट छोड़कर नीचे झुक गए, जबकि महिलाओं और बच्चों में चीख-पुकार मच गई।