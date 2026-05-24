महाकाल दर्शन की अंतिम इच्छा अधूरी, महाराष्ट्र से आई महिला का बाबा के दर पर निधन

जानकारी के अनुसार, नासिक में रहने वाली 50 वर्षीय महिला सीमा पति भेरूलाल लंबे समय से बीमार चल रही थीं। उनकी हालत ये थी कि, वो चलने - फिरने तक से असमर्थ थीं। उन्होंने जीवन में अंतिम बार भगवान महाकाल के दर्शन करने की इच्छा जताई थी। इसी इच्छा को पूरा करने के लिए बुजुर्ग भेरूलाल अपनी बीमार पत्नी को लेकर बाबा महाकाल के शहर उज्जैन तक पहुंच गए थे, लेकिन भगवान के दर तक पहुंचने के बाद भी दर्शन करने की उनकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। सीमा ने महाकाल के दर्शन से पहले ही दम तोड़ दिया।