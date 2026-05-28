MP के मैहर में भाजपा नेता के बाथरूम में रेंगते मिले 15 कोबरा सांप के बच्चे, मचा हड़कंप

Cobras found in BJP leader bathroom: मध्य प्रदेश के मैहर जिले की निवासी और भाजपा खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश सहसंयोजक के घर पर अचानक हड़कंप मच गया। शहर के वार्ड 15 में बुधवार देर शाम एक घर के बाथरूम की नाली से नाग के बच्चे निकलने की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। घर के सदस्यों ने देखा की बाथरूम की नाली में एक या दो नहीं बल्कि दो दर्जन से ज्यादा यानी 15 सांप के बच्चे रेंगे रहे थे। इस बात की खबर लगते ही भजपा ने के घर के पास लोगों का जमावाड़ा लग गया। नाली से सांप निकलने की घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। सूचना पर सर्प मित्र ने सभी सपोलों को एक-एक कर बाहर निकाला। सभी को सुरक्षित डिब्बे में रखकर जंगल में छोड़ दिया गया।