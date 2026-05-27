सतना में बंद कमरे में बिस्तर पर मिला पत्नी का शव, पास ही फंदे पर लटका मिला पति

पुलिस मौके पर पहुंची तो कमरे में पत्नी शकुंतला का शव बिस्तर पर पड़ा हुआ था और पास ही कमरे में पति रामनिवास फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू की। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया है। पुलिस अधिकारियों ने आसपास के लोगों और परिजनों से पूछताछ शुरू कर दी है ताकि घटना के पीछे की वजह सामने आ सके। ग्रामीणों के अनुसार दंपति खेती-किसानी का काम करते थे। घटना के बाद गांव में मातम का माहौल है। पुलिस फिलहाल सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच में जुटी हुई है।