SATNA सीवर लाइन: घोटाले की बैकफिलिंग से धसक रही सड़कें

बाजार क्षेत्र में सीवर लाइन प्रोजेक्ट के लिए नगर निगम ने ठेका कंपनी एनविराड से जो एग्रीमेंट किया है, उसके पेज नंबर 94 के क्लाज नंबर 2 में ट्रंच की रिफिलिंग के नियम निर्धारित किए गए हैं। इसमें स्पष्ट बताया गया है कि बैक फिलिंग के लिए ट्रेंच को तीन हिस्सों में बांटना होगा। पहला जोन ए होगा जो बेडिंग अर्थात पाइप के नीचे मिट्टी की सतह से पाइप के बीच का हिस्सा होगा। इसके लिए 15 सेंटी मीटर की परत में मिट्टी की हाथ से भराई होगी। हर 15 सेंटी मीटर के बाद हैंड टैंपर के जरिए इस परत को काम्पैक्ट करना था। दूसरा जो बी जोन था जिसमें पाइप की सेंटर लाइन से 30 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर की परत में मिट्टी हाथ से भरना था और हाथ से ही कम्पेक्शन करना था। इसके ऊपर का जोन सी जोन तय किया गया है जो पाइप के ऊपर 30 सेंटी मीटर से जमीन की सतह तक होगा। इसकी बैक फिलिंग मशीन से होनी है। लेकिन फिलिंग 15 सेंटी मीटर 15 सेंटीमीटर की परत में होगी। प्रत्येक परत को पानी देकर कम्पैक्ट किया जाएगा। कम्पैक्शन के लिए अर्थ कॉम्पैक्टर का उपयोग किया जाएगा। हर लेयर की डेंसिंटी 90 फीसदी एमडीडी होगी। लेयर की डेंसिंटी निगम के अधिकारी करेंगे और इसका रिकार्ड रखेंगे।