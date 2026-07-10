बैठक में कमिश्नर का अजब निर्देशः पेशाब के लिए बाहर निकले अधिकारियों का कराया शुगर टेस्ट

संभागायुक्त ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से समीक्षा की शुरुआत की। इस दौरान अधिकारी जब अपनी सफाई देने लगे तो कहा, मुझे ये हो जाएगा नहीं सुनना है। मुझे तो आप लोग यह बताओ कि टारगेट क्यों पूरा नहीं कर सके। बहानेबाजी नहीं चलेगी काम करना होगा। आवास योजना की समीक्षा में भुगतान की प्रगति धीमी होने पर प्रभारी का एक माह का वेतन रोकने के निर्देश दिए। चेताया कि इसके बाद भी सुधार नहीं हुआ तो सेवा समाप्त कर देंगे। मनरेगा मामले में पुराने कार्य खत्म करने और वीबी जी रामजी में कोई काम शुरू नहीं होने पर जनपद सीईओ पर नाराज हुए। एक बगिया मां के नाम पर हितग्राहियों के खर्च की फीडिंग काफी कम पाई। कहा, इसमें तो कोई राशि खर्च नहीं करनी थी। आप लोग फीडिंग तक नहीं करवा पा रहे हैं। जनपद सीईओ जब सफाई देने लगे तो कहा मुझे यह नहीं बताए। आप लोग सिर्फ मटरगस्ती कर रहे हैं। बड़े अधिकारी बन गए हैं और फील्ड में जा नहीं रहे हैं। यह आदत सुधार लें तो बेहतर रहेगा। शौचालयों की स्वीकृति के बाद भी निर्माण नहीं होने पर प्रभारी की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जाहिर की। कहा कि न तो आप देखते हो और न ही जीआरएस पर लगाम है। पूरा खेल पैसे का होता है। जो निर्माण नहीं कर रहे हैं उनसे रिकवरी कीजिए।