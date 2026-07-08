घटिया चेक डैम बनाने वाले सहायक यंत्री, उपयंत्री सहित सरपंच, सचिव से होगी 11 लाख की वसूली

जानकारी के अनुसार वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत द्वारा लखमद नाला में 11,10,913 रुपए लागत से चेक डैम बनाया गया था। इस चेक डेम के बह जाने पर जनवरी 2024 में उचेहरा एसडीएम ने जांच दल गठित कर इसकी जांच कराई। जिसमें निर्माण कार्य घटिया होना पाया गया। साथ ही यह भी पाया गया कि जो हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है उसका कुल मूल्यांकन 3.54 लाख रुपए है। इस पर इस राशि से क्षतिग्रस्त एवं टूटे भाग का सुधार करने का एक सप्ताह का समय दिया गया। साथ ही कहा गया कि तय समय पर कार्य नहीं कराया जाता है तो कार्य में व्यय 11.10 लाख पुरी राशि वसूली योग्य होगी। अभिलेखों की जांच में पाया गया कि गुणवत्ताहीन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया है, निर्धारित मापदंडों का पालन नहीं किया गया है। इसके बाद इस कार्य की जांच अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा रीवा मंडल द्वारा कराई गई। जिसमें कहा गया कि बगैर हाइड्रोलिक डिजाइन के चेक डैम का प्राक्कलन और निर्माण कराया गया। लिहाजा इसके लिए प्राक्कलन बनाने वाले उपयंत्री और तकनीकि स्वीकृति देने वाले सहायक यंत्री दोषी है।