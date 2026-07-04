मैहर में कुएं में गिरे बैल को बचाने उतरे 4 ग्रामीण डूबे, 3 की मौत एक गंभीर

हादसे की सूचना मिलते ही अमरपाटन पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। गांव में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई और मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। पुलिस ने बताया कि कुएं की वैज्ञानिक जांच के लिए सतना से विशेषज्ञ और फोरेंसिक टीम बुलाई गई है। शनिवार को तीनों शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिसके बाद मौत के वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेंगे। हैरानी की बात यह रही कि जिस बैल को बचाने के लिए चारों ग्रामीण कुएं में उतरे थे, वह घटना के बाद भी जीवित मिला।