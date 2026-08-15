सतना में आजाक लेखापाल सस्पेंड, सहायक संचालक संपरीक्षा पर लटकी निलंबन की तलवार

सतना। मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान अंतर्गत रघुराजनगर तहसील के जनविश्वास शिविर का आयोजन संभागायुक्त शीलेन्द्र सिंह की मौजूदगी में नगर निगम में आयोजित किया गया। शिविर में मिली शिकायतों का मौके पर निराकरण भी किया गया। इस दौरान आदिम जाति कल्याण विभाग के कन्या शिक्षा परिसर में सब्जी सप्लाई का बिल भुगतान नहीं करने के मामले में संभागायुक्त ने आजाक लेखापाल आशुतोष मिश्रा को निलंबित कर दिया। इसी तरह से अनुकंपा नियुक्ति के मामले को लंबित रखने के मामले में सहायक संचालक आवासीय निधि संपरीक्षा आरती गुप्ता को भी निलंबित करने के निर्देश दिए। हालांकि बाद में जिले के अधिकारियों द्वारा अनुकंपा पात्रता नहीं होने की जानकारी दिए जाने के बाद संयुक्त संचालक कोष लेखा रीवा संभाग को जांच के निर्देश दिए हैं। इसी तरह पात्र व्यक्ति को खाद्यान्न नही देने के मामले में जिला आपूर्ति अधिकारी को नोटिस जारी करने कहा। अवैध कॉलोनी में कुछ का नक्शा पास करने और कुछ का नहीं करने के मामले में भवन अनुज्ञा अधिकारी की जांच के निर्देश दिए हैं। इस दौरान सांसद गणेश सिंह, महापौर योगेश ताम्रकार, कलेक्टर डॉ सतीश कुमार एस, पुलिस अधीक्षक हंसराज सिंह सहित संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।