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सतना जिले में पदोन्नति प्रक्रिया प्रारंभ, लगभग 4 हजार प्राथमिक शिक्षक बनेंगे माध्यमिक शिक्षक

नई पॉलिसी के तहत जिला स्तरीय प्रमोशन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। राजस्व विभाग अगले 10 दिन में प्रमोशन लिस्ट जारी कर देगा। अन्य विभागों में भी प्रक्रिया प्रारंभ है।
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सतना

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Ramashankar Sharma

Jul 05, 2026

pramoshan

सतना। मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 को लेकर महाधिवक्ता प्रशांत सिंह और वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन के विधिक परामर्श और कानून राय के बाद अब सभी विभागों में पदोन्नति प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। जिले में भी जिला स्तरीय कैडर के प्रमोशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। स्कूल शिक्षा विभाग में इसकी तैयारी शुरू है तो राजस्व विभाग में 10 दिन में प्रक्रिया पूरी होने की जानकारी सामने आई है।

स्कूल शिक्षा विभाग में होंगे सबसे ज्यादा प्रमोशन

स्कूल शिक्षा विभाग में लगभग 4 हजार प्राथमिक शिक्षकों के माध्यमिक शिक्षक बनने का लंबा इंतजार खत्म होने जा रहा है। जिला स्तरीय पदोन्नति में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों का प्रमोशन जिले से होगा। शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षक, सहायक शिक्षक, लिपिक वर्ग और भृत्य की पदोन्नति होगी। शिक्षक संवर्ग में सहायक शिक्षक पदोन्नत होकर माध्यमिक शिक्षक और सहायक शिक्षक पदोन्नत होकर शिक्षक बनेंगे। प्राथमिक शिक्षक से माध्यमिक शिक्षक में पदोन्नति के लिए 7 वर्ष वर्ष की सेवा है। सतना और मैहर जिले में लगभग 4200 प्राथमिक शिक्षक इस दायरे में है। इन सभी को माध्यमिक शिक्षक के पद पर पदोन्नति मिलेगी। इसी तरह सहायक शिक्षक को शिक्षक पद पर पदोन्नत होने के लिए 5 साल की सेवा अवधि चाहिए। इस दायरे में सतना और मैहर जिले लगभग 750 सहायक शिक्षकों की पदोन्नति होगी। वहीं हायर सेकंडरी वाले 100 सहायक शिक्षक पदोन्नति प्रक्रिया से वंचित रहेंगे।

लिपिकीय स्टाफ में भी होंगी काफी पदोन्नतियां

स्कूल शिक्षा विभाग में लिपिकीय स्टाफ की संख्या लगभग 194 है। इसमें सहायक ग्रेड 3 से सहायक ग्रेड 2 में पदोन्नति होगी। इसमें लगभग 74 पद स्वीकृत हैं जिसके विरुद्ध लगभग 28 काम कर रहे हैं। इस तरह लगभग 46 पद खाली है। इधर जिले में एलडीसी के लगभग 103 लोग पदस्थ है। जिसमें से नई भर्ती के वे लिपिक जो टायपिंग और सीपीसीटी परीक्षा पास नहीं है उनकी संख्या लगभग 30 है वे पदोन्नति की पात्रता में नहीं आएंगे। इस तरह सहायक ग्रेड 3 के पदोन्नति के पात्र लिपिकों की संख्या लगभग 75 है जिसमें से 46 की पदोन्नति होगी। वहीं सहायक ग्रेड 2 से लेखापाल पर पदोन्नति होगी। लेखापाल के जिले में 88 पदों के विरुद्ध 29 कार्यरत है। 59 पद रिक्त है। जिले में लगभग 28 यूडीसी है लिहाजा सभी की पदोन्नति हो जाएगी। इसी तरह लेखापाल से सहायक ग्रेड 1 व मुख्य लिपिक पर पदोन्नति होगी। इसमें सभी की पदोन्नति संभावित है।

भृत्य बनेंगे लिपिक

स्कूल शिक्षा में भृत्यों का प्रमोशन सहायक ग्रेड 3 पर होगा। जिले में सहायक ग्रेड 3 के 121 पद है जिसमें से 25 फीसदी अर्थात 30 पदों में पदोन्नति मिलेगी। जिले में 430 भृत्य हैं जिसमें से 30 को पदोन्नति मिलेगी।

राजस्व में 10 दिन में पदोन्नति प्रक्रिया पूरी होगी

राजस्व विभाग में पदोन्नति की तैयारी शुरू है। इसके लिए स्थापना शाखा ने संबंधित संबंधित स्टाफ की जानकारी तलब की है। जानकारी के अनुसार राजस्व विभाग में लगभग 35 लिपिक सहायक ग्रेड 3 से दो में पदोन्नत होंगे। इसी तरह लगभग 15 भृत्य सहायक ग्रेड 3 में पदोन्नत होंगे। अपर कलेक्टर विकास सिंह ने बताया कि प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। लगभग 10 दिन में यह प्रक्रिया पूरी की जाकर पदोन्नत आदेश जारी कर दिए जाएंगे। इसके अलावा सतना जिले से डिप्टी कलेक्टरों और तहसीलदारों की जानकारी प्रमोशन के लिए भेजी जा चुकी है।

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Updated on:

05 Jul 2026 09:11 am

Published on:

05 Jul 2026 09:11 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / सतना जिले में पदोन्नति प्रक्रिया प्रारंभ, लगभग 4 हजार प्राथमिक शिक्षक बनेंगे माध्यमिक शिक्षक

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