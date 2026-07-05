सतना जिले में पदोन्नति प्रक्रिया प्रारंभ, लगभग 4 हजार प्राथमिक शिक्षक बनेंगे माध्यमिक शिक्षक

स्कूल शिक्षा विभाग में लिपिकीय स्टाफ की संख्या लगभग 194 है। इसमें सहायक ग्रेड 3 से सहायक ग्रेड 2 में पदोन्नति होगी। इसमें लगभग 74 पद स्वीकृत हैं जिसके विरुद्ध लगभग 28 काम कर रहे हैं। इस तरह लगभग 46 पद खाली है। इधर जिले में एलडीसी के लगभग 103 लोग पदस्थ है। जिसमें से नई भर्ती के वे लिपिक जो टायपिंग और सीपीसीटी परीक्षा पास नहीं है उनकी संख्या लगभग 30 है वे पदोन्नति की पात्रता में नहीं आएंगे। इस तरह सहायक ग्रेड 3 के पदोन्नति के पात्र लिपिकों की संख्या लगभग 75 है जिसमें से 46 की पदोन्नति होगी। वहीं सहायक ग्रेड 2 से लेखापाल पर पदोन्नति होगी। लेखापाल के जिले में 88 पदों के विरुद्ध 29 कार्यरत है। 59 पद रिक्त है। जिले में लगभग 28 यूडीसी है लिहाजा सभी की पदोन्नति हो जाएगी। इसी तरह लेखापाल से सहायक ग्रेड 1 व मुख्य लिपिक पर पदोन्नति होगी। इसमें सभी की पदोन्नति संभावित है।