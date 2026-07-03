एमपी में फिर एक बाघ की मौत, करंट से शिकार के बाद जंगल में दफनाया शव!

चौकीदार पर संदेह के बाद खुला राज

इसी बीच 2 जुलाई की रात मुखबिर ने सुरक्षा में लगे स्थानीय चौकीदार के भी घटना में शामिल होने की सूचना दी। इसके बाद 3 जुलाई को दो चौकीदारों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। पूछताछ में उन्होंने बताया कि करीब दो महीने पहले जंगली सूअर के शिकार के उद्देश्य से बिजली का तार बिछाया गया था। उसी करंट की चपेट में आकर बाघ की मौत हो गई। घटना के बाद शव को जंगल के अंदर ले जाकर गड्ढा खोदकर दफना दिया गया, ताकि किसी को इसकी जानकारी न मिल सके।

पूछताछ के दौरान आरोपियों ने वह स्थान भी बताया, जहां बाघ को दफनाया गया था। वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर खुदाई शुरू कर दी है। अवशेष बरामद होने के बाद उनका परीक्षण कराया जाएगा और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।