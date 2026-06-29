एमपी में साढ़े तीन लाख किसानों ने कराया रजिस्ट्रेशन, MSP पर 1 जुलाई से खरीदी जाएगी उड़द-मूंग

Satna News : ग्रीष्मकालीन उड़द और मूंग की खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदी की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। किसानों के पंजीयन का कार्य समाप्त हो चुका है और अब 1 जुलाई से 10 अगस्त तक निर्धारित उपार्जन केंद्रों पर फसलों की खरीदी की जाएगी। प्रदेशभर में 3.56 लाख किसानों ने अपनी उपज एमएसपी पर बेचने के लिए पंजीयन कराया है। बात करें विंध्य क्षेत्र ती तो सतना और मैहर जिले के 882 किसानों ने पंजीयन कराया है, जबकि मऊगंज पूरे प्रदेश का ऐसा जिला बन गया है, जहां मात्र 1 किसान ने उड़द बिक्री के लिए पंजीयन कराया है।