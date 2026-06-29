गुस्से में घर छोड़कर राजस्थान चले गए पिता, बीमार पड़े तो डॉक्टरों ने 28 साल बाद इंदौर में रह रहे बेटे से मिलाया

इस दौरान मदन के बेटे ने डॉक्टर - स्टाफ का आभार जताते हुए कहा कि, 'आज भी इंसानियत जिंदा है। हम अपने पिता को लेकर अबतक मायूस हो चुके थे। हमें नहीं लगता था कि, वो जिदा भी होंगे या नहीं। लेकिन, अस्पताल के डॉक्टरों के इस मानवीय व्यव्हार के चलते आज एक बार फिर इतने वर्षों बाद हम अपने पिता से मिल पाए और मेरा बेटा अपने दादा को देख सका। उन्होंने कहा कि, डॉक्टरों की इस सराहनीय सोच की वजह से ही आज हमें अपने परिवार के बड़े बुजुर्ग वापस मिल सके। उन्होंने अस्पताल स्टाफ का आभार व्यक्त किया।