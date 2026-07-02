मैहर के ‘नलतरंग’ को मिली राष्ट्रीय पहचान, 108 साल पुरानी वाद्यवृंद अब बनी धरोहर

नलतरंग का इतिहास बड़ा ही रोचक है। इतिहास के पन्नों पर गौर करें तो कहा जाता है कि, 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद मैहर राजदरबार में घटना पर चर्चा हो रही थी। तब अलाउद्दीन खां ने कहा कि, दोष बंदूक का नहीं, उसे चलाने वाले का होता है और हर वस्तु में संगीत छुपा होता है। इसपर दरबारियों ने बड़ा आश्चर्य जताते हुए बाबा के दावे को चुनौती दी कि, अगर ऐसा है तो बंदूक से संगीत निकालकर दिखाएं। इसके बाद बाबा ने बंदूक की नलियों को काटकर अनोखा वाद्ययंत्र तैयार किया, जिसे नलतरंग के नाम से जाना जाता है।