डेढ़ महीने बाद सामने आया 2 मिनट 12 सेकंड का वीडियो, सतना के मंदिर में 13 साल की बच्ची की शादी

Satna Child Marriage video- मध्य प्रदेश के सतना जिले में अपहरण और बाल विवाह का चौंका देने वाला मामला सामने आया है। जिले के बरौंधा थाना क्षेत्र से डेढ़ माह पहले घर से लापता हुई नाबालिग बच्ची की मंदिर में शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की जांच, बाल विवाह रोकथाम व्यवस्था और प्रशासनिक निगरानी पर सवाल उठ रहे हैं। मामले में महिला एवं बाल विकास विभाग संज्ञान लिया है। वायरल वीडियो ने जिले में हड़कंप मचा दिया है।