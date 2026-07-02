2 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सतना

डेढ़ महीने बाद सामने आया 2 मिनट 12 सेकंड का वीडियो, सतना के मंदिर में 13 साल की बच्ची की शादी

Satna Child Marriage- सतना में डेढ़ महीने से लापता बच्ची की शादी का वीडियो वायरल होते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। मामले में महिला एवं बल विकास विभाग ने भी संज्ञान लिया है।
2 min read
Google source verification

सतना

image

Akash Dewani

Jul 02, 2026

Satna Child Marriage video kidnapped 13 year old girl married in temple

Satna Child Marriage- डेढ़ महीने से लापता बच्ची की मंदिर में शादी का वीडियो वायरल (फोटो सोर्स- Patrika)

Satna Child Marriage video- मध्य प्रदेश के सतना जिले में अपहरण और बाल विवाह का चौंका देने वाला मामला सामने आया है। जिले के बरौंधा थाना क्षेत्र से डेढ़ माह पहले घर से लापता हुई नाबालिग बच्ची की मंदिर में शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की जांच, बाल विवाह रोकथाम व्यवस्था और प्रशासनिक निगरानी पर सवाल उठ रहे हैं। मामले में महिला एवं बाल विकास विभाग संज्ञान लिया है। वायरल वीडियो ने जिले में हड़कंप मचा दिया है।

डेढ़ महीने पहले घर से लापता हुई थी बच्ची

जानकारी के अनुसार, बरौंधा क्षेत्र के एक गांव की 13 वर्ष 6 माह की बच्ची 11 मई 2026 को घर से सामान लेने निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों ने काफी तलाश के बाद बरौंधा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ बहला-फुसलाकर नाबालिग को भगाने का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।

मंदिर में बच्ची की शादी का वीडियो वायरल

इसी बीच पाथरकछार गांव स्थित देवी दाई मंदिर में उसी नाबालिग की एक युवक के साथ शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में दोनों फेरे लेते दिखाई दे रहे हैं, जबकि विवाह समारोह में कुछ अन्य लोग भी मौजूद नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद यह सवाल उठने लगे हैं कि यदि बच्ची नाबालिग थी तो मंदिर में विवाह कैसे संपन्न हो गया और इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन या पुलिस को क्यों नहीं लगी।

बताया जा रहा है कि बच्ची छठवीं कक्षा की छात्रा है और उसकी उम्र 14 वर्ष से भी कम है। ऐसे में बाल विवाह और नाबालिग से विवाह दोनों ही कानूनन गंभीर अपराध हैं। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट-2006 तथा पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग से विवाह कराने, उसमें सहयोग करने या आयोजन में शामिल होने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। दोषी पाए जाने पर दो वर्ष तक की सजा और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

महिला एवं बाल विकास विभाग ने लिया संज्ञान

महिला एवं बाल विकास विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बच्ची को गुरुवार को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की बात कही है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार समिति के समक्ष बयान दर्ज होने और परिस्थितियों की समीक्षा के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी राजीव सिंह ने बताया कि यह मामला मेरी जानकारी में नहीं था। टीआई बरौंधा से चर्चा की गई है। गुरुवार को बच्ची को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

हलवाई बोला- मां को किसी ने मार दी गोली, फिर खुद को ब्लेड से काटा, सागर में पुलिस चौकी के पास मिला शव

ये भी पढ़ें
Sagar Halwai Death Case Halwai Dead body Found near police stataion suspicious circumstances

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 Jul 2026 05:04 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / डेढ़ महीने बाद सामने आया 2 मिनट 12 सेकंड का वीडियो, सतना के मंदिर में 13 साल की बच्ची की शादी

बड़ी खबरें

View All

सतना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मैहर के ‘नलतरंग’ को मिली राष्ट्रीय पहचान, 108 साल पुरानी वाद्यवृंद अब बनी धरोहर

Naltarang
सतना

एमपी में साढ़े तीन लाख किसानों ने कराया रजिस्ट्रेशन, MSP पर 1 जुलाई से खरीदी जाएगी उड़द-मूंग

MP farmers
सतना

Lover Pushed Girlfriend From Train: 'गर्लफ्रेंड को चलती ट्रेन से दिया धक्का, 3 महीने से लिव-इन में रह रही थी सतना की युवती

SATNA
सतना

सतना मेडिकल कॉलेज का छात्र नीट री-एग्जाम में धराया, घर बिहार में लेकिन कागजों में निवास भोपाल दिखाया

neet
सतना

BPL Scam: 111 अपात्र लोगों को जारी हुए फर्जी बीपीएल प्रमाण पत्र, मैहर में 6 अधिकारियों के खिलाफ FIR

MAIHAR
सतना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.