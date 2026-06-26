‘प्रेमी ने राजकोट में चलती ट्रेन से धक्का दिया’, 3 महीने से लिव-इन में रह रही थी सतना की युवती

पीड़िता ने बताया कि आरोपी के कहने पर वह 12 जून को सतना रेलवे स्टेशन से उसके साथ गुजरात के राजकोट के लिए रवाना हुई। पूरे सफर के दौरान उसे यही विश्वास था कि अब दोनों कानूनी रूप से पति-पत्नी बन जाएंगे। लेकिन राजकोट पहुंचने से पहले ही उसकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। युवती का आरोप है कि राजकोट पहुंचने से पहले ही अचानक उसे चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। तेज रफ्तार ट्रेन से नीचे गिरने के कारण उसके शरीर में गंभीर चोटें आईं। वह दर्द से तड़पती रही और किसी तरह हिम्मत जुटाकर आरोपी को फोन कर अपनी हालत की जानकारी दी। पीड़िता के अनुसार सूचना मिलने के बाद आरोपी उसे राजकोट के अस्पताल लेकर गया जहां प्राथमिक उपचार कराया गया। इसके बाद उसने युवती के परिजनों को घटना की जानकारी दी।