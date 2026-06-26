सतना मेडिकल कॉलेज का छात्र नीट री-एग्जाम में धराया, घर बिहार में लेकिन कागजों में निवास भोपाल दिखाया

सतना। बिहार के लखीसराय में नीट रि-एग्जाम (NEET UG Re Exam) के दौरान फर्जी परीक्षार्थी के रूप में पकड़े गए सतना मेडिकल कॉलेज के छात्र हिमांशु कुमार के निवास से जुड़े चौंकाने वाले दस्तावेज सामने आए हैं। बिहार पुलिस के अनुसार नीट रि-एग्जाम में बतौर साल्वर पकड़ा गया हिमांशु कुमार (Himansu Kumar) मूल रूप से बिहार के सुपौल जिले के पथरा थाना क्षेत्र के जोल्हनिया का निवासी है। लेकिन सतना मेडिकल कॉलेज (Satna Medical College) में हिमांशु ने अपने एडमिशन के दौरान जो दस्तावेज लगाए हैं वह भोपाल जिले के हुजूर तहसील के हैं। यह जानकारी सामने आने के बाद मामला अब और संदिग्ध हो गया है और सवाल यह भी खडे़ हो गए हैं कि कहीं उसने भी तो फर्जी तरीके से एडमिशन प्राप्त नहीं किया था। उधर इस मामले में मेडिकल कॉलेज प्रबंधन अभी कुछ भी कहने से इंकार कर रहा है। उनके अनुसार अभी छात्र को लेकर पुलिस या अन्य एजेंसियों की ओर से कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लिहाजा अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं।