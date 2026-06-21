मैहर में बिजली के तार ने ली युवक की जान, मंदिर दर्शन करने जा रहा था

विधुई खुर्द गांव में रहने वाले 35 वर्षीय अनिल कुमार पटेल रविवार सुबह अपनी पत्नी और भतीजे के साथ बाइक से रामगढ़ स्थित मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। अभी वे गांव से कुछ दूर ही पहुंचे थे कि सड़क के ऊपर से गुजर रही एलटी बिजली लाइन का तार जंफर से टूटकर नीचे झूल रहा था। अंधेरा और सुबह का समय होने के कारण उन्हें सड़क पर लटका तार दिखाई नहीं दिया। जैसे ही बाइक तार के पास पहुंची तो तार अनिल कुमार के गले में फंस गया। बाइक की तेज रफ्तार के कारण तार का जोरदार झटका लगा और उनके गले में गंभीर चोट आई।