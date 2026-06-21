मैहर में फिर आया जानलेवा वायरस, एक मासूम की मौत, कई हुए संक्रमित

Maihar Measles Virus -एमपी के मैहर जिले में एक बार फिर जानलेवा वायरस सक्रिय हो गया है। इससे जहां एक मासूम की मौत हो गई है वहीं कई अन्य संक्रमित हैं। मैहर Maihar में मीजल्स (खसरा) का वायरस Measles Virus सक्रिय है। जिले के ग्राम अजमाइन संक्रमण का दायरा बढ़ गया है जिससे स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी बढ़ गई है। यहां के छह बच्चों में मीजल्स (खसरा) के संक्रमण की पुष्टि हुई है। तीन साल के उमंग पटेल की इससे मौत हो गई। इसके बाद आनन-फानन में गांव में सतर्कता बढ़ा दी गई है। संक्रमण की श्रृंखला तोडऩे स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन ने विशेष नियंत्रण गतिविधियां शुरू की हैं। मैहर जिला कलेक्टर को भी रिपोर्ट भेजी गई है। अजमाइन में मीजल्स का संक्रमण पन्ना से आने का दावा किया जा रहा है। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. सुचित्रा अग्रवाल ने प्रतिवेदन में यह बात कही है।