नागौद राजपरिवार गोलीकांड में आया नया मोड़, मेडिकल रिपोर्ट से सामने आया सच

पुलिस जांच के अनुसार रूपेंद्र सिंह और उनकी पत्नी योगिता सिंह के बीच लंबे समय से घरेलू विवाद चल रहा था। योगिता सिंह परसमनिया गढ़ी में नहीं रहती थीं। 11 जून को वे अपने बेटे, मां, भाई नागेंद्र सिंह और अन्य परिजनों के साथ गढ़ी पहुंचीं। उस समय गढ़ी में रूपेंद्र के साथ उनकी कथित बिजनेस पार्टनर एवं महिला मित्र सुनीता सिंह परिहार भी मौजूद थीं। योगिता सिंह के पक्ष ने सुनीता को गढ़ी से बाहर निकालने की कोशिश की, जिसका रूपेंद्र ने विरोध किया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया और मारपीट शुरू हो गई। पुलिस के मुताबिक विवाद बढ़ने पर सुनीता ने स्वयं को एक कमरे में बंद कर लिया और खिड़की से बंदूक से कई राउंड फायर किए। इसी दौरान चली एक गोली योगिता के पेट में जा लगी। पुलिस ने फायरिंग की आरोपी सुनीता सिंह परिहार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था, जहां से जेल भेज दिया गया था।