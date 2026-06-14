14 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सतना

राजघराने की बहू को गोली मारने की आरोपी सुनीता सिंह से क्या है रिश्ता? रुपेन्द्र सिंह ने तोड़ी चुप्पी

Royal Family Shooting Case: नागौद राजघराने की परसमनिया गढ़ी में हुए गोलीकांड की आरोपी सुनीता सिंह न तो राजपरिवार के सदस्य रुपेन्द्र सिंह की प्रेमिका हैं और न ही दूसरी पत्नी।

3 min read
Google source verification

सतना

image

Shailendra Sharma

Jun 14, 2026

nagod royal family

nagod royal family shooting case, रुपेन्द्र सिंह उनकी पत्नी योगिता सिंह और गोली मारने वाली आरोपी सुनीता सिंह (source-patrika)

Nagod Royal Family Firing Case: मध्यप्रदेशके सतना जिले के नागौद राजघराने (Nagod Royal Family) की परसमनिया गढ़ी में हुई फायरिंग की घटना सुर्खियों में है। गोली लगने से घायल हुईं राजपरिवार की बहू योगिता सिंह (Yogita Singh) अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। तो वहीं घटना के समय का वीडियो भी सामने आया है जिसमें राजघराने के सदस्य रुपेन्द्र सिंह (Rupendra Singh) के साथ मारपीट होती नजर आ रही है। राजपरिवार की बहू योगिता सिंह पर गोली चलाने का आरोप सुनीता सिंह (Sunita Singh) पर है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुनीता सिंह का आखिरकार रुपेन्द्र सिंह से क्या रिश्ता है? इसे लेकर अब रुपेन्द्र सिंह ने चुप्पी तोड़ी है।

सुनीता सिंह से आखिर क्या है रुपेन्द्र सिंह का रिश्ता?

नागौद राजघराने के सदस्य रुपेन्द्र सिंह ने सुनीता सिंह को उनकी कथित प्रेमिका और दूसरी पत्नी बताए जाने पर नाराजगी जताई है। रुपेन्द्र सिंह ने साफ किया है कि सुनीता सिंह न तो उनकी प्रेमिका हैं और न ही दूसरी पत्नी बल्कि सुनीता उनकी वर्किंग पार्टनर हैं और उनके पेट्रोल पंप की मैनेजर हैं। बता दें कि सुनीता सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में जेल में है।

पत्नी ने भाई-बेटे से पिटवाया- रुपेन्द्र सिंह

रुपेन्द्र सिंह ने पूरे घटनाक्रम को लेकर अपना पक्ष पत्रिका के सामने रखा है। उन्होंने बताया कि गुरुवार को लगभग सवा तीन बजे वे अपनी गढ़ी के पोर्च में बैठे हुए थे। तभी मेरी पत्नी योगिता सिंह, पत्नी के भाई नागेन्द्र सिंह राठौर, बेटे प्रिथु देव सिंह सहित तीन अज्ञात लोग गढ़ी के पीछे स्थित पेट्रोल पंप की ओर से आए। इन्होंने आते ही पीछे से मेरे सिर पर वार किया, जिससे मेरा चश्मा टूट गया। अचानक हुए हमले से हड़बड़ाकर मैंने गाली देकर पूछा कि कौन है? इसके बाद दो लोगों ने मुझे दबोच लिया। मुझे पोर्च से उठाकर अंदर गैलरी पर ले गए। वहां जो फोटो लगी हुईं थीं उन्हें निकाल-निकाल कर मुझे मारना शुरू कर दिया। पूरा फर्श टूटे हुए कांचों से भर गया था, सिर से खून बहने लगा था।

आत्मरक्षा में चलाई गोली- रुपेन्द्र सिंह

रुपेन्द्र सिंह के मुताबिक मेरे साथ हो रही मारपीट को देख सुनीता अंदर से बाहर आने लगी। यह देख योगिता के भाई और अन्य लोगों ने उसे बाहर नहीं आने को कहा और गाली देने लगे। तभी ग्रैंड फादर की बड़ी तस्वीर लगी थी, उसे निकाल कर फिर से मुझ पर हमला किया, फोटो का कांच काफी मोटे थे, जिससे खून और ज्यादा बहने लगा। यह देख सुनीता ने चिल्लाया कि दादा भाई को छोड़ दीजिए, इस पर फिर सुनीता के साथ गाली गलौज करने लगे और मुझे मारने लगे। स्थिति ज्यादा बिगड़ती देख सुनीता ने कमरे के अंदर से हवाई फायर करने शुरू कर दिए। तीन गोलियां दीवार पर लगीं, चौथी गोली दीवार से टकराकर पत्नी को जा लगी। इस दौरान तक पुलिस भी पहुंच गई थी, उन्होंने घटनास्थल भी देखा है। पत्नी और उनके साथ आए लोगों ने मेरा मोबाइल भी छीन लिया है। इस घटनाक्रम के बाद एमएलसी कराई है और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

गोली लगने से योगिता सिंह घायल, रीवा में एक घंटे चला ऑपरेशन

गोली लगने से गंभीर रूप से घायल योगिता सिंह का रीवा के विंध्या अस्पताल में करीब घंटे भर ऑपरेशन चला। उनकी हालत स्थिर है और चिकित्सक लगातार उनकी हालत पर नजर रखे हुए हैं। योगिता सिंह का ऑपरेशन करके चिकित्सकों ने पेट के अंदर से गोली निकाली है। गोली को अस्पताल प्रबंधन ने सुरक्षित रख लिया है, जिसे जांच के लिए सतना पुलिस को सौंपा जाएगा।

84 कोस परिक्रमा में गुना की महिला के पैर में लगी गोली, कंकड़ समझकर 15 दिन तक बांधती रही पट्टी

ये भी पढ़ें
rajgarh

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

14 Jun 2026 05:35 pm

Published on:

14 Jun 2026 05:33 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / राजघराने की बहू को गोली मारने की आरोपी सुनीता सिंह से क्या है रिश्ता? रुपेन्द्र सिंह ने तोड़ी चुप्पी

बड़ी खबरें

View All

सतना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

परसमनिया गढ़ी गोली कांड: तलाक की कगार तक पहुंचे रुपेन्द्र और योगिता, धारा 9 का केस फाइल

nagod
सतना

परसमनिया गढ़ी गोली कांड: तलाक की कगार तक पहुंचे रुपेन्द्र और योगिता, धारा 9 का केस फाइल

parasmaniya_gadhi
समाचार

BJP Leader Son Attack: सतना में भाजपा नेता के बेटे को घर में घुसकर चाकू मारे, रातभर तड़पता रहा, हालत गंभीर

satna bjp leader son attack
सतना

Extra Marital Affair Crime: 'एक दिन बहुत दूर भाग जाऊंगा', सतना में पत्नी के मोबाइल ने खोला पति की मौत का राज

SATNA
सतना

Nagod Royal Family : नागौद राजघराने की बहू ने खड़े होकर पति को पिटवाया, फटे कपड़ों में दिखे 'राजा साब', फिर कथित प्रेमिका ने चलाईं गोलियां

SATNA
सतना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.