सतना राजपरिवार गोलीकांड मामले में नया मोड़, वैज्ञानिक जांच बताएगी योगिता सिंह पर फायरिंग का सच

पुलिस के अनुसार विवाद बढ़ने पर सुनीता सिंह परिहार ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और खिड़की से बंदूक से कई राउंड फायर किए। इसी दौरान चली एक गोली योगिता सिंह के पेट में जा लगी। गंभीर रूप से घायल योगिता को पहले सतना और बाद में रीवा के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत अप स्थिर बताई जा रही है। घटना के बाव पुलिस ने फायरिंग की आरोपी सुनीता सिंह परिहार को गिरफ्तार वार न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। वहीं रूपेंद्र सिंह की शिकायत पर योगिता सिंह के भाई नागेंद्र सिंह सहित तीन लोगों के खिलाफ मारपीट, तोड़‌फोड़ और अन्य धाराओं में अलग से एफआईआर वर्ज की गई है।