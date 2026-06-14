11 साल पहले चोरी हुई थी ‘वनवासी श्रीराम’ की बेशकीमती मूर्ति, अब दूसरी प्रतिमा भी गायब, दमोह में बवाल

Badi Mandir Shala statue dispute: मध्य प्रदेश के दमोह जिले के सीतानगर स्थित बड़ी मंदिर शाला एक बार फिर विवादों के केंद्र में आ गई है। वर्ष 2015 में भगवान वनवासी श्रीराम की कथित बेशकीमती प्रतिमा चोरी होने का मामला अभी तक अनसुलझा है, वहीं अब इसी मंदिर से भगवान श्रीराम की पीले रंग की धातु से निर्मित प्रतिमा के गायब होने का मामला सामने आया है। इस संबंध में गढ़ाकोटा की मंदिर शाला के महंत हरिदास महाराज ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत सौंपकर प्रतिमा को खुर्दबुर्द किए जाने का आरोप लगाया है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।