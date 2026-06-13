MP-UP को जोड़ने वाले 125 करोड़ के अटेर पुल पर आई दरार, 9 साल से चल रहा निर्माण

अटेर पुल का निर्माण पिछले नौ साल से किया जा रहा है। पुल 2025 में बनकर तैयार हो गया था, लेकिन अतरिक्त हिस्से (350 मीटर) का निर्माण किए जाने के चलते इस पुल से आवागमन बंद कर दिया गया है। जनता का कहना है कि करोड़ों रुपए करदाताओं के धन से खर्च किए गए हैं। ऐसे में जनता को यह जानने का अधिकार है कि निर्माण में किस स्तर की सामग्री का उपयोग हुआ, गुणवत्ता परीक्षण कब और कैसे किया गया, तथा किन अधिकारियों ने इसे संतोषजनक मानकर स्वीकृति प्रदान की। पुल का रास्ता लंबे समय से बंद क्यों रखा गया है; क्या केवल तकनीकी कारण हैं या निर्माण संबंधी कमियां आम लोगों की नजरों से छिपी रहें। पुल की स्वतंत्र तकनीकी जांच की मांग उठ रही है। गुणवत्ता परीक्षण की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और लापरवाही पाए जाने पर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई को लेकर भी ग्रामीण शिकायत कर रहे हैं।