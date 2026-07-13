एमपी में UCC को मुस्लिम महिलाओं का समर्थन, सीएम मोहन यादव बोले इसी माह करेंगे लागू

UCC in MP: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है, मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) इसी माह लागू की जाएगी। एक देश-एक विधान की दिशा में केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाई है और अब प्रदेश समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी में है। रविवार को सीएम ने भिंड जिले में लहार के भाटनताल मैदान में 322 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 40 विकास एवं निर्माण कार्यों के लोकार्पण और 16 कार्यों के शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा, यूसीसी को लेकर प्रदेश के 55 जिलों में विशेषज्ञों के माध्यम से अध्ययन कराया गया है, जिसमें व्यापक समर्थन मिला है। उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम महिलाओं ने भी इस कानून का समर्थन करते हुए इसे जल्द लागू करने की मांग की है।