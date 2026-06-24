24 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिंड

भिंड में डिप्टी कलेक्टर का स्कूलों में औचक निरीक्षण, चार शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस

Deputy Collector School Inspection: दो स्कूलों के औचक निरीक्षण पर पहुंचे डिप्टी कलेक्टर महेन्द्र सिंह सौजन्या तो अव्यवस्थाओं पर जताई हैरानी, चार शिक्षकों को थमाया कारण बताओ नोटिस।
2 min read
Google source verification

भिंड

image

Shailendra Sharma

Jun 24, 2026

bhind

school inspection deputy collector teachers notice, स्कूल में औचक निरीक्षण करते डिप्टी कलेक्टर (source-patrika)

Bhind Deputy Collector School Inspection: मध्यप्रदेश के भिंड में शासकीय स्कूल भले ही 16 जून से दूसरे चरण में खुल गए हैं, लेकिन स्थिति बंद जैसी ही है। कहीं बच्चे पहुंच ही नहीं रहे, कहीं उपस्थिति बेहद दयनीय है। शिक्षक भी न तो विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और न ही अभिलेख संधारित कर रहे हैं। बुधवार को डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी डीपीसी महेंद्र सिंह सौजन्या ने सुबह 11 बजे शासकीय माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालय दीनपुरा का औचक निरीक्षण किया तो अव्यवस्थाएं देखकर हैरान रह गए। अनुशासनहीनता एवं पदीय कर्तव्यों के प्रति उदासीनता के आरोप में डिप्टी कलेक्टर ने चार शिक्षकों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है।

डिप्टी कलेक्टर ने किया स्कूल का औचक निरीक्षण

डिप्टी कलेक्टर महेन्द्र सिंह सौजन्या ने बुधवार को एपीसी रंधौर सिंह यादव के साथ जनपद शिक्षा केंद्र के दीनपुरा स्थित दोनों स्कूलों के आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शासकीय माध्यमिक विद्यालय में छात्र उपस्थिति संख्या शून्य पाई गई, जबकि 22 जून को यहां 12 छात्र उपस्थित होना पाया गया। साथ ही मिड डे मील (एमडीएम) संबंधित किसी भी प्रकार का अभिलेख नहीं मिला। इतना ही नहीं विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए शिक्षकों ने कोई प्रयास नहीं किया, पालकों से संपर्क भी नहीं किया। पालक संपर्क पंजी व शाला समय-सारणी का संधारण भी नहीं किया गया। इसके साथ ही और भी बहुत सी लापरवाहियां उजागर हुईं, जिसके कारण माध्यमिक विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक उदय सिंह यादव प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं माध्यमिक शिक्षक भारती सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए।

प्राथमिक विद्यालय की स्थिति भी खराब

शासकीय प्राथमिक विद्यालय दीनपुरा में भी विद्यार्थियों की उपस्थिति महज दो पाई गई। प्रतिबंधित किए जाने के बावजूद जर्जर भवन में विद्यालय संचालित मिला। शिक्षकों ने बच्चों को बाहर पेड़ के नीचे बैठाया हुआ था। जबकि बीआरसीसी इस भवन का बारिश में उपयोग न करने के संबंध में पत्र जारी कर चुके हैं। विद्यालय में एमडीएम से संबंधित किसी भी प्रकार का अभिलेख नहीं मिला। शिक्षकों ने उपस्थिति बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। साथ ही शाला की समय सारणी, शाला प्रबंधन समिति की बैठक भी न होना पाया गया। इसके अलावा यहां भी कई लापरवाहियां मिलीं जिसके कारण प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रतिभा चौहान एवं प्राथमिक शिक्षक सविता गौर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

उज्जैन में SIR फॉर्म से निकालकर छात्रा की फोटो का दुरुपयोग, महिला BLO समेत 4 आरोपी गिरफ्तार

ये भी पढ़ें
ujjain

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Jun 2026 10:09 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhind / भिंड में डिप्टी कलेक्टर का स्कूलों में औचक निरीक्षण, चार शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस

बड़ी खबरें

View All

भिंड

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Pregnant Woman Murder: पहली प्रेमिका के दबाव में 6 माह की प्रेग्नेंट दूसरी प्रेमिका की हत्या, भिंड में ट्रेन की फटी टिकट से पकड़ाया आरोपी

bhind
भिंड

MP-UP को जोड़ने वाले 125 करोड़ के अटेर पुल पर आई दरार, 9 साल से चल रहा निर्माण

bhind ater-jaitpur bridge deck damaged before traffic start
भिंड

Honey Trap Gang HIV Positive Woman: भिंड में हनीट्रैप गैंग की महिला सदस्य HIV पॉजिटिव निकली, कई लोगों को बनाया है शिकार

BHIND
भिंड

भिंड में तेज आंधी के साथ आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों समेत 43 मवेशियों की मौत, 5 घायल, कई मकान ढहे

Bhind News Update
भिंड

Lokayukta Action: एमपी में एक और घूसखोर पटवारी, लोकायुक्त ने रिश्वत लेते रंगेहाथों पकड़ा

bhind
भिंड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.