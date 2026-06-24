भिंड में डिप्टी कलेक्टर का स्कूलों में औचक निरीक्षण, चार शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस

डिप्टी कलेक्टर महेन्द्र सिंह सौजन्या ने बुधवार को एपीसी रंधौर सिंह यादव के साथ जनपद शिक्षा केंद्र के दीनपुरा स्थित दोनों स्कूलों के आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शासकीय माध्यमिक विद्यालय में छात्र उपस्थिति संख्या शून्य पाई गई, जबकि 22 जून को यहां 12 छात्र उपस्थित होना पाया गया। साथ ही मिड डे मील (एमडीएम) संबंधित किसी भी प्रकार का अभिलेख नहीं मिला। इतना ही नहीं विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए शिक्षकों ने कोई प्रयास नहीं किया, पालकों से संपर्क भी नहीं किया। पालक संपर्क पंजी व शाला समय-सारणी का संधारण भी नहीं किया गया। इसके साथ ही और भी बहुत सी लापरवाहियां उजागर हुईं, जिसके कारण माध्यमिक विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक उदय सिंह यादव प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं माध्यमिक शिक्षक भारती सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए।