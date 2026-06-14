पहली प्रेमिका के दबाव में 6 माह की प्रेग्नेंट दूसरी प्रेमिका की हत्या, भिंड में ट्रेन की फटी टिकट से पकड़ाया आरोपी

पुलिस जांच के दौरान मृतका की पहचान 30 वर्षीय इंद्रावती निवासी प्रतापगढ़ यूपी के रूप में हुई। ट्रेन के फटे हुए टिकट से मिले सुराग के जरिए पुलिस मथुरा पहुंची और उसी तारीख के सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो महिला इंद्रावती एक शख्स के साथ नजर आई। इसके बाद जल्द ही पुलिस के हाथ आरोपियों तक पहुंच गए। सीसीटीवी में नजर आए व्यक्ति की पहचान नारायण उर्फ नारायणी बघेल निवासी अजनोल, मेहगांव के तौर पर हुई। पुलिस ने नारायण को पकड़कर पूछताछ की तो उसने अपने साथी कुंदन कुमार निवासी धईया लालपुरा इटावा के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देना कबूल किया। आरोपी ने बताया कि उसने अपनी पहली प्रेमिका संगीता बघेल के कहने पर वारदात को अंजाम दिया है। जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।