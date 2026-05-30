भिंड में तेज आंधी के साथ आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों समेत 43 मवेशियों की मौत, 5 घायल, कई मकान ढहे

Bhind News : मध्य प्रदेश के में नौतपा के दिनों में पड़ रही जारी भीषण गर्मी के बीच अचानक मौसम में बदलाव होना शुरु हुआ है। वहीं, भिंड जिले से खबर सामने आई है कि, यहां तेज आंधी और आकाशीय बिजली ने भारी तबाही मचा दी है। जिले में हुई अलग - अलग घटनाओं में एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। जबकि, पांच लोग घायल भी हैं। प्राकृतिक आपदा में 36 भेड़, पांच बकरियां और दो भैंसों समेत कुल 43 मवेशियों की भी जान चली गई है। तबाही का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि, यहां कई गांवों में मकानों की दीवारें और छतें तक गिर गई हैं। बिजली और आंधी से मची तबाही से क्षेत्रीय लोगों में दहशत माहौल है।