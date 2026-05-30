30 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिंड

भिंड में तेज आंधी के साथ आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों समेत 43 मवेशियों की मौत, 5 घायल, कई मकान ढहे

Bhind News Update : भिंड जिले में कई गांवों में तेज आंधी के साथ बिजली गिरने से भारी तबाही मची है। अलग-अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 घायल हुए हैं। यही नहीं 43 मवेशियों की भी जान गई है और मकान ढह गए हैं।

2 min read
Google source verification

भिंड

image

Mohammad Faiz Mubarak

May 30, 2026

Bhind News Update

भिंड जिले के कई इलाकों में तेज आंधी के साथ आकाशीय बिजली गिरी (Photo Source- Patrika)

Bhind News : मध्य प्रदेश के में नौतपा के दिनों में पड़ रही जारी भीषण गर्मी के बीच अचानक मौसम में बदलाव होना शुरु हुआ है। वहीं, भिंड जिले से खबर सामने आई है कि, यहां तेज आंधी और आकाशीय बिजली ने भारी तबाही मचा दी है। जिले में हुई अलग - अलग घटनाओं में एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। जबकि, पांच लोग घायल भी हैं। प्राकृतिक आपदा में 36 भेड़, पांच बकरियां और दो भैंसों समेत कुल 43 मवेशियों की भी जान चली गई है। तबाही का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि, यहां कई गांवों में मकानों की दीवारें और छतें तक गिर गई हैं। बिजली और आंधी से मची तबाही से क्षेत्रीय लोगों में दहशत माहौल है।

जिले में सबसे ज्यादा तबाही गोहद इलाके के सर्वा गांव में मची है। यहां पूर्व मंडी अध्यक्ष दुर्गसिंह तोमर के पुत्र जितेंद्र सिंह तोमर (55) अपनी बेटी लाली (18) और छोटी बेटी स्वाति (16) के साथ घर में सो रहे थे। रात करीब पौने दस बजे तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरी, जिससे मकान की दीवार और छत का हिस्सा भरभराकर गिर गया। हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें तत्काल गोहद अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से चिकित्सकों ने जितेंद्र सिंह और स्वाति को ग्वालियर रेफर कर दिया। ग्वालियर ले जाते समय रास्ते में जितेंद्र सिंह तोमर की मौत हो गई।

महिला के साथ पांच बकरियों की मौत

दूसरी बड़ी घटना जिले के देहात थाना इलाके के अंतर्गत आने वाले सदारीपुरा गांव में घटी है। यहां रामप्यारी जाटव (65) पत्नी बंसीलाल जाटव घर के बाड़े में चारपाई पर सो रही थीं। बताया जा रहा है कि, उसे बाड़े में उनकी बकरियां भी बंधी थीं। देर रात आकाशीय बिजली बाड़े की दीवार पर गिरी, जिससे दीवार ढह गई। मलबे में दबने से रामप्यारी के साथ साथ बाड़े में बंधी पांच बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई।

3 भाईयों पर गिरी छत, एक की मौत

यही नहीं, तीसरी घटना जिले के मौ इलाके के अंतर्गत आने वालेअतरसोंहा गांव से सामने आई है। तेज आंधी के चलते जगमोहन सिंह गुर्जर के मकान की छत अचानक गिर गई। हादसे के वक्त 3 भाई मकान के भीतर मौजूद थे। ग्रामीणों और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद शिव कुमार गुर्जर (50) को मलबे से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। वहीं, रामवीर सिंह गुर्जर (45) और अमर सिंह गुर्जर (65) इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फिलहाल, दोनों को अस्पताल में भर्ती करा कराकर इलाज शुरु कर दिया गया है।

ये भी पढ़ें

अनूपपुर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली पुलिया में पलटने से 6 की मौत, 40 घायल
अनूपपुर
Tractor Trolley Overturn

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

30 May 2026 10:37 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhind / भिंड में तेज आंधी के साथ आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों समेत 43 मवेशियों की मौत, 5 घायल, कई मकान ढहे

बड़ी खबरें

View All

भिंड

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Lokayukta Action: एमपी में एक और घूसखोर पटवारी, लोकायुक्त ने रिश्वत लेते रंगेहाथों पकड़ा

bhind
भिंड

एमपी में सोनम-प्रियंका जैसी निकली रूबी, जानबूझकर गिराया था पर्स

bhind
भिंड

एमपी में पत्नी के सामने पति को मारी गोली, पत्नी-बेटी के साथ बाइक से लौट रहा था घर

bhind
भिंड

ओलावृष्टि से किसानों की कमर टूटी, हजारों पक्षी मरे, कई गांवों में बिजली सप्लाई ठप

bhind news
भिंड

युद्ध का असर: फैक्ट्रियों में बिगड़े हालात, 15 दिन में 50 करोड़ से अधिक का नुकसान, कई प्लांट हो गए बंद

bhind news
भिंड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.