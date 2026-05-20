एमपी में एक और घूसखोर पटवारी, लोकायुक्त ने रिश्वत लेते रंगेहाथों पकड़ा

लोकायुक्त की टीम ने किसान की शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर बुधवार को किसान को रिश्वत की रकम 6 हजार रुपये देने के लिए पटवारी हिमांशु तोमर के पास भेजा। रिश्वतखोर पटवारी हिमांशु तोमर ने रिश्वत की रकम देने के लिए किसान को मालनपुर में कैडबरी फैक्ट्री के पास बुलाया। वहां पहले से ही लोकायुक्त की टीम सादे कपड़ों में मौजूद थी। रिश्वतखोर पटवारी हिमांशु तिवारी ने जैसे ही किसान से रिश्वत के 6 हजार रुपये लिए तो लोकायुक्त की टीम ने उसे पकड़ लिया। पटवारी को पकड़कर लोकायुक्त टीम ने जैसे ही उसके हाथ धुलवाए तो केमिकल की वजह से पटवारी के हाथ लाल हो गए जिससे रिश्वत लेने की पुष्टि हुई। इसके बाद लोकायुक्त टीम पटवारी को मालनपुर थाना लेकर पहुंची जहां उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सहित अन्य धाराओं में कार्रवाई की गई।