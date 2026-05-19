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आखिरी कॉल पर भाई से कहा था ‘मुझे ले जाओ, ये लोग मार डालेंगे’, 3 दिनों से भूखी थी पलक

MP News: पलक रजक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में मायके पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप तो वहीं ससुराल पक्ष बता रहा आत्महत्या ।

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ग्वालियर

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Shailendra Sharma

May 19, 2026

gwalior

newly married palak rajak suspicious death

MP News: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में 12 मई को संदिग्ध परिस्थितियों में हुई नवविवाहिता पलक रजक (21 वर्ष) की मौत की गुत्थी उलझती नजर आ रही है। एक तरफ जहां पलक के ससुरालवाले इसे आत्महत्या बता रहे हैं तो वहीं पलक के मायके वालों ने हत्या कर शव को फांसी पर लटकाने के आरोप लगाए हैं। पुलिस की जांच में ये भी पता चला है कि पलक ने तीन दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। पलक के भाई प्रिंस का कहना है कि मौत से महज 30 मिनट पहले पलक ने उसे फोन कर कहा था- 'मुझे ले जाओ, वरना ये मुझे मार डालेंगे'। इसके बाद जब वो पहुंचा तो अस्पताल में स्ट्रेचर पर बहन का शव पड़ा था।

करीब एक साल पहले हुई थी शादी

ग्वालियर के मुरार स्थित सुरैयापुरा इलाके में रहने वाली 21 साल की पलक रजक की शादी करीब एक साल पहले अप्रैल 2025 में एयरफोर्स में आउटसोर्स कर्मचारी अमित रजक से हुई थी। पलक की 12 मई को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। पलक के ससुरालवालों का कहना है कि पलक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है तो वहीं पलक के मायके वालों का आरोप है कि सास और देवर शादी के कुछ समय बाद से ही पलक को दहेज व कार की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे। मायके वालों का ये भी कहना है कि पलक के गले, पैर और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोट के निशान थे।

30 मिनट पहले भाई को किया था कॉल

मृतका पलक के भाई प्रिंस रजक ने बताया कि 12 मई को घटना से करीब आधे घंटे पहले पलक का उनके पास फोन आया था। तब पलक फोन पर रो रही थी और मुझे बोली कि- भैय्या मुझे आकर ले जाओ, वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। मैं बहन के घर जाने के लिए निकला लेकिन तभी रास्ते में फोन आया कि पलक को जिला अस्पताल ले जाया गया, अस्पताल पहुंचा तो वहां स्ट्रेचर पर पलक की लाश मिली।

तीन दिन से भूखी थी, एनिवर्सरी पर किया था अजीब पोस्ट

पुलिस को जांच के दौरान ये भी पता चला है कि पलक ने तीन दिन से कुछ नहीं खाया था। पलक के सोशल मीडिया पर 10 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स थे। उसके सोशल मीडिया अकाउंट की जांच करने पर पुलिस को कुछ पोस्ट और रील्स मिली हैं जिनसे लग रहा है कि पलक मानसिक तनाव में थी। उसने घटना से दो दिन पहले 10 मई को एक रील पोस्ट की थी जिसमें Panic Attack, Anxiety, Sleepless Nights, Continuous Crying और Depression जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। इससे पहले 25 अप्रैल को शादी की सालगिरह पर भी पलक ने एक रील पोस्ट की थी। जिसमें बैकग्राउंड में एक गाना चल रहा था और पलक ने लिखा था- 'सत्यानाश होने वाले जितने रास्ते थे, मैं सबमें VIP एंट्री लेकर घुस गई।'

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Published on:

19 May 2026 04:33 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / आखिरी कॉल पर भाई से कहा था ‘मुझे ले जाओ, ये लोग मार डालेंगे’, 3 दिनों से भूखी थी पलक

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