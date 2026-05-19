आखिरी कॉल पर भाई से कहा था ‘मुझे ले जाओ, ये लोग मार डालेंगे’, 3 दिनों से भूखी थी पलक

पुलिस को जांच के दौरान ये भी पता चला है कि पलक ने तीन दिन से कुछ नहीं खाया था। पलक के सोशल मीडिया पर 10 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स थे। उसके सोशल मीडिया अकाउंट की जांच करने पर पुलिस को कुछ पोस्ट और रील्स मिली हैं जिनसे लग रहा है कि पलक मानसिक तनाव में थी। उसने घटना से दो दिन पहले 10 मई को एक रील पोस्ट की थी जिसमें Panic Attack, Anxiety, Sleepless Nights, Continuous Crying और Depression जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। इससे पहले 25 अप्रैल को शादी की सालगिरह पर भी पलक ने एक रील पोस्ट की थी। जिसमें बैकग्राउंड में एक गाना चल रहा था और पलक ने लिखा था- 'सत्यानाश होने वाले जितने रास्ते थे, मैं सबमें VIP एंट्री लेकर घुस गई।'