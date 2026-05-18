प्री-मानसून पलटेगा मौसम का मिजाज: एमपी में इस तारीख को होगी खतरनाक एंट्री

मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक मानसून की सामान्य तारीख केरल पहुंचने की 1 जून रहती है, लेकिन इस बार की परिस्थितियों के अनुसार यह 26 मई के आसपास पहुंचने की संभावना बन रही है। यह मानसून के आने की गति पर निर्भर करता है। पूरे मध्य प्रदेश में 15 जून से 25 जून के बीच पहुंच जाता है। प्री-मानसून एक्टिविटी जून के पहले सप्ताह से सक्रिय होने की संभावना है। मानसून के आठ-दस दिन पहले से शुरू होने वाली बारिश को ही प्री मानसून श्रेणी में रखा जाता है। इस बार माना जा रहा है कि प्री मानसून की बारिश अच्छी होगी।