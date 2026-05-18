18 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

प्री-मानसून पलटेगा मौसम का मिजाज: एमपी में इस तारीख को होगी खतरनाक एंट्री

Monsoon Update: मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक मानसून की सामान्य तारीख केरल पहुंचने की 1 जून रहती है, लेकिन इस बार की परिस्थितियों के अनुसार यह 26 मई के आसपास पहुंचने की संभावना बन रही है।

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Astha Awasthi

May 18, 2026

Pre-monsoon activity

Pre-monsoon activity (Photo Source - Patrika)

Monsoon Update: गर्मी ने अब अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। इन दिनों सूरज के तेवर इस कदर तल्ख है कि सुबह से ही लोगों का जीना मुहाल हो गया है। लोग तेजी से प्री मानसून (Monsoon) का बारिश का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अभी तो हालात ये है कि सुबह करीब 5.30 बजे से ही गर्मी अपना असर दिखाने लगती है और दोपहर होते-होते शहर पूरी तरह भट्टी की तरह तपने लगता है।

तेज धूप के कारण लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ेगा और लू का असर भी देखने को मिलेगा। बीते दिन ज्यादा आर्द्रता होने के कारण गर्मी का अहसास बढ़ रहा है। यहां सुबह की आर्द्रता 52 फीसदी रही, जो सामान्य से 12 फीसदी ज्यादा रही। रविवार को अधिकतम तापमान 42.6 और न्यूनतम 26.4 डिग्री दर्ज किया गया।

पश्चिमी मध्यप्रदेश में भीषण गर्मी

(India Meteorological Department – IMD) की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी मध्यप्रदेश इस समय सबसे ज्यादा गर्मी झेल रहा है। रतलाम, मंदसौर, खरगोन, खंडवा, बड़वानी और बुरहानपुर जैसे जिलों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहां तापमान 44 डिग्री से ऊपर पहुंचने की संभावना है। राजगढ़ में 45 डिग्री, रतलाम में 44.8 और खंडवा में 44.5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। यह इस सीजन के सबसे गर्म दिनों में शामिल रहा।

सबसे गर्म शहरों में ऐसा रहा तापमान

राजगढ़ 45.0°C
रतलाम 44.8°C
विदिशा 44.6°C
खंडवा 44.5°C
छतरपुर 44.4°C

कब होगी मानसून की एंट्री

मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक मानसून की सामान्य तारीख केरल पहुंचने की 1 जून रहती है, लेकिन इस बार की परिस्थितियों के अनुसार यह 26 मई के आसपास पहुंचने की संभावना बन रही है। यह मानसून के आने की गति पर निर्भर करता है। पूरे मध्य प्रदेश में 15 जून से 25 जून के बीच पहुंच जाता है। प्री-मानसून एक्टिविटी जून के पहले सप्ताह से सक्रिय होने की संभावना है। मानसून के आठ-दस दिन पहले से शुरू होने वाली बारिश को ही प्री मानसून श्रेणी में रखा जाता है। इस बार माना जा रहा है कि प्री मानसून की बारिश अच्छी होगी।

गर्म रातें हो सकती खतरनाक

एमपी के कई जिलों में राते बेहद गर्म हो रही है। एक्सपर्ट का कहना है कि ये स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हो सकती हैं। सामान्यतः रात में तापमान कम होने पर शरीर को गर्मी से उबरने का मौका मिलता है, लेकिन जब रात भी गर्म बनी रहे तो शरीर को राहत नहीं मिलती। इससे हीट स्ट्रेस, डिहाइड्रेशन, थकान, बेचैनी और नींद संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। बुजुर्गों, बच्चों और बीमार व्यक्तियों पर इसका प्रभाव अधिक पड़ता है।

ये भी पढ़ें

सिवनी हवाला कांड में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बच्चे के साथ जेल रह रही SDOP को मिली जमानत
सिवनी
Supreme Court grants bail to SDOP Pooja Pandey Seoni Hawala case MP News

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 May 2026 05:53 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / प्री-मानसून पलटेगा मौसम का मिजाज: एमपी में इस तारीख को होगी खतरनाक एंट्री

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बसों में तकनीकी खामियां और लापरवाही से सफर बना जानलेवा

bus travling
ग्वालियर

सबसे ज्यादा शिकायतें इंटरसिटी, बरौनी और चंबल जैसी ट्रेनों में

AC Coaches
ग्वालियर

रेप…ब्लैकमेल…आत्महत्या: गर्लफ्रेंड को हुई थी ट्यूवल प्रेगनेंसी, इसलिए छोड़ा, आरोपी गिरफ्तार

PhD Student Suicide Case
ग्वालियर

नई सिम खरीदने से क्यों कतरा रहे एमपी के लोग? मोबाइल रिचार्ज के झटके ने बदला ट्रेंड

MP Telecom News New Trend
ग्वालियर

भोजशाला पर दिग्विजय सिंह का बड़ा दावा वायरल, कहा- ASI को नहीं मिला था मंदिर

Digvijay Singh viral claim on Bhojshala Verdict MP News
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.