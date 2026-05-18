सिवनी हवाला कांड में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बच्चे के साथ जेल रह रही SDOP को मिली जमानत

मामला 8-9 अक्टूबर 2025 की की रात का है। यहां के लखनवाड़ा थाना क्षेत्र के सीलादेही बायपास पर पुलिस ने एक कार से 2 करोड़ 96 लाख 50 हजार रुपए पकड़े थे, जबकि जब्ती सिर्फ 1.45 करोड़ की दिखाई थी। जांच में सामने आया था कि इस कांड में पुलिस वर्दी, सरकारी वाहन और हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। शुरुआती जांच में सामने आया था कि इस कथित डकैती की साजिश में पुलिस विभाग के कुछ अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल थे। मामले के उजागर होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था और सरकार ने विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया था। (MP News)