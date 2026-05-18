18 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिवनी

सिवनी हवाला कांड में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बच्चे के साथ जेल रह रही SDOP को मिली जमानत

Seoni Hawala case: 7 माह बच्चे के साथ जेल में रहने के बाद निलंबित एसडीओपी पूजा पांडे को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। सिवनी हवाला कांड मामले में मुख्य आरोपी है।

2 min read
Google source verification

सिवनी

image

Akash Dewani

May 18, 2026

Supreme Court grants bail to SDOP Pooja Pandey Seoni Hawala case MP News

Supreme Court grants bail to SDOP Pooja Pandey Seoni Hawala case (Patrika.com)

MP News: मध्य प्रदेश के बहुचर्चित सिवनी हवाला मनी डकैती कांड (Seoni Hawala case) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया है। मामले में मुख्य आरोपी निलंबित एसडीओपी पूजा पांडे को कोर्ट ने जमानत दे दी है। पूजा पांडे अपने बच्चे के साथ 17 अक्टूबर 2025 से जेल में रह रही थी। कोर्ट ने सोमवार को याचिका पर सुनवाई की और पांडे को बड़ी रहत दी है। मामले की सुनवाई सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने की। जानकारी के लिए बता दें, निलंबित एसडीओपी को न्यायिक अभिरक्षा में सिवनी जिला जेल भेजा गया था। इसके बाद रीवा जेल ट्रांसफर किया गया था।

जमनात को लेकर चीफ जस्टिस ने ये कहा

सुनवाई के दौरान मुसीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता पूजा पांडेय 22 साल की महिला और एक सिंगल मदर है। उसका दो से तीन साल का बच्चा भी उसके साथ जेल में रह रहा है। इससे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पूजा पांडे की जमानत की याचिका को खरिज कर दिया था। इसके बाद पूजा सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंची जहां से उसे अब बड़ी रहत मिली है।

पुलिसकर्मियों को हाईकोर्ट दे चूका राहत

बता दें कि, इस मामले में 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ डकैती, अपहरण और आपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोप में केस दर्ज किया था। इनमें से कई आरोपी पुलिसकर्मियों गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। हालांकि, गिरफ्तार पुलिसकर्मियों में से ज्यादातार को एमपी हाईकोर्ट से बाद में जमानत मिल गई। इसके अलावा दो आरोपियों के खिलाफ की गई एफआईआर को भी निरस्त कर दिया गया था।

ये है पूरा मामला

मामला 8-9 अक्टूबर 2025 की की रात का है। यहां के लखनवाड़ा थाना क्षेत्र के सीलादेही बायपास पर पुलिस ने एक कार से 2 करोड़ 96 लाख 50 हजार रुपए पकड़े थे, जबकि जब्ती सिर्फ 1.45 करोड़ की दिखाई थी। जांच में सामने आया था कि इस कांड में पुलिस वर्दी, सरकारी वाहन और हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। शुरुआती जांच में सामने आया था कि इस कथित डकैती की साजिश में पुलिस विभाग के कुछ अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल थे। मामले के उजागर होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था और सरकार ने विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया था। (MP News)

ये भी पढ़ें

Twisha Sharma Case: पूर्व मिस पुणे ट्विशा शर्मा की पोस्टमॉर्टेम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
भोपाल
Shocking revelations Miss Pune Twisha Sharma Case postmortem report mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 May 2026 04:55 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Seoni / सिवनी हवाला कांड में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बच्चे के साथ जेल रह रही SDOP को मिली जमानत

बड़ी खबरें

View All

सिवनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मलमास 17 मई से हुआ शुरु, मांगलिक कार्यो पर लगा ब्रेक

Malmas 2026 Date
सिवनी

कलेक्टर से समस्याओं के निराकराण की आस लिए पहुंचे 270 आवेदक

patrika news
सिवनी

ट्रांसफॉर्मर से ऑयल चोरी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार

Jaipur Crime Shyam Nagar area Police arrested accused of molesting a scooter riding girl
सिवनी

जिंदगी और मौत से संघर्ष करते 11 दिन बाद पति की भी मौत

patrika news
सिवनी

जांच के बिना गाड़ी के नंबर से पांच मिनट में जारी हो रहा पीयूसी सर्टिफिकेट

patrika news
सिवनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.