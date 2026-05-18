ट्रांसफॉर्मर से ऑयल चोरी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार

मंदिर में चोरी करने वाले दोषियों को 3-3 वर्ष का कठोर कारावास

थाना आदेगांव अंतर्गत ग्राम परासिया स्थित बंजारी मंदिर में चोरी करने वाले दो आरोपियों का दोष सिद्ध होने पर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट लखनादौन ने 3-3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनवाई। बता दें कि मंदिर के पुजारी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 13 अगस्त 2025 को रात्रि की पूजा उपरांत मंदिर में ताला लगाकर वह अपने ग्राम परासिया चले गए थे। दूसरे दिन सुबह मंदिर के तीनों दान पेटियों के ताले टूटे हुए थे। अज्ञात चोरों ने दान पेटी से नकद चोरी कर लिए थे। पुलिस ने मामले में जांच कर आरोपी सत्यम पटेल पिता निरंजन पटेल(21) निवासी बम्हानवाड़ा थाना घंसौर को हिरासत में लेकर बारीकी से पूछताछ की। आरोपी ने साथी आरोपी रामकृपाल पटेल पिता अमका पटेल(27) निवासी सरई टोला के साथ चोरी किए जाने का जुर्म कबूल किया। जिसके आधार अन्य आरोपी रामकृपाल पटेल को नैनपुर जिला मंडला के अन्य अपराध में पकड़ा गया था। नैनपुर थाने में ग्राम परासिया के बंजारी मंदिर में भी आरोपी ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। जिस पर थाना नैनपुर की जांच एवं साक्ष्य को इस मामले शामिल किया गया और दोनों आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसकी सुनवाई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट लखनादौन की न्यायालय में की गई। शासन की ओर से एडीपीओ कीर्ति तिवारी के द्वारा साक्ष्य एवं तर्क प्रस्तुत किए गए। विवेचना और प्रभावी पैरवी के बदौलत सबल और ठोस साक्ष्य को दृषिटगत रखते हुए न्यायाधीश ने दोनों आरोपी सत्यम पटेल और रामकृपाल पटेल का दोष सिद्ध होने पर 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा और 4000 रुपए जुर्माने से दंडित करने का निर्णय सुनाया है।