जांच के बिना गाड़ी के नंबर से पांच मिनट में जारी हो रहा पीयूसी सर्टिफिकेट

सिवनी. जिले में प्रदूषण सर्टिफिकेट को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। गाड़ी के बिना अधिकृत केन्द्र में गए और फिजिकल जांच हुए बिना ही पीयूसी सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है। जबकि जिले में एक ओर प्रशासन प्रदूषण नियंत्रण को लेकर नियमों पर सख्त रवैये का दावा करता है। वहीं दूसरी ओर कई लोग नियमों को खुलेआम ठेंगा दिखा रहे हैं। पाल्यूशन अंडर कंट्रोल(पीयूसी सर्टिफिकेट) जो वाहनों के प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने का अहम दस्तावेज माना जाता है, जिले में अब सिर्फ एक दिखावा बनकर रह गया है। जिले की कई जगह सर्टिफिकेट का फर्जीवाड़ा बड़े स्तर पर चल रहा है। हालात यह हैं कि बिना वाहन की जांच किए सिर्फ फोटो और ऑनलाइन भुगतान के आधार पर 5 मिनट के भीतर पीयूसी सर्टिफिकेट जारी कर दिया जा रहा है। इतना ही नहीं पढ़े लिख लोग सिर्फ व्यस्तता के चलते इस फर्जीवाड़े का हिस्सा भी बन रहे हैं। जबकि यह आने वाले समय में बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। बड़ी बात यह है कि जब यातायात पुलिस वाहनों की जांच करती है तो वह कागजात देखती है। पीयूसी सर्टिफिकेट सहित अन्य दस्तावेज होने पर वाहन स्वामी को बिना चालान काटे छोड़ दिया जाता है। जबकि पीयूसी सर्टिफिकेट ही बिना जांच के बनाया जा रहा है। ऐसे में जिले में प्रदूषण भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।